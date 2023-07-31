Полиция Нижнего Тагила ищет 17-летнего подростка, сбежавшего из социального центра

Молодого человека из Иркутской области накануне задержали полицейские. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Полиция Нижнего Тагила ищет 17-летнего подростка, который сбежал из социально-реабилитационного центра. Василий Баканов пропал поздним вечером 30 июля. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Молодого человека из Иркутской области накануне задержали полицейские. Он вместе с двумя мужчинами распространял электросчетчики. Оказалось, что Василий состоит на учете, но числится в уходе.

В день пропажи подросток был одет в темную куртку и штаны. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

- Инспекторам ПДН пояснил, что поехал «на заработки». Подростка временно поместили в социально – реабилитационный центр, - рассказали в полиции.

Молодой человек выглядит на 17-20 лет, среднего телосложения. Волосы темнее и коротко стриженные. В день пропажи подросток был одет в темную куртку и штаны. Василий взял с собой телефон, но он отключен. В полиции подозревают, что парень мог снова пойти на «работу».

- Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)47-71-02, или на линию 02, - добавили в полиции.

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