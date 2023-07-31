В Екатеринбурге отремонтируют пять домов-памятников в 2024 году

Капитальный ремонт пройдет в пяти домах-памятниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируют отремонтировать пять домов-памятников. Работы проведут в 2024 году. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Ремонт объектов культурного наследия начнется еще в 2023 году. Капитальный ремонт пройдет в пяти домах. Среди них здание на Серова, 30, Ленина 54/2, Ленина, 5, Орджоникидзе, 10, и на бульваре Культуры, 8.

- Жильцы домов, которые ремонтируются сейчас, приняли решение об увеличении ставки за капремонт, чтобы выполнить работы. Жители понимают, что они проживают в объектах культурного наследия, где работы стоят дороже, - отметил Николай Смирнов.

Ремонт объектов культурного наследия будут упрощать. Если в доме предметом охраны является только одна часть, то перед реставрацией изучать будут не все здание, а только конкретный предмет.

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