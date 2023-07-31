В Екатеринбурге на месте бывшего завода построят жилой комплекс

Строительство жилого комплекса началось 31 июня. Фото: мэр Екатеринбурга Алексей Орлов
В Екатеринбурге на месте бывшего молочного завода построят жилой комплекс. В квадрате улиц Челюскинцев - Луначарского - Азина - Мамина-Сибиряка разместят дома, детский сад и школу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Орлов.
- Екатеринбуржцы получат современное жилье, комфортную городскую среду, новые рабочие места. Здесь же появится детский сад, куда смогут ходить маленькие новоселы. Более того, сегодня разрабатывается проект реконструкции школы № 75, в которую смогут ходить 550 учащихся, - отметил градоначальник.
Этот проект относится к комплексному развитию нежилой территории в Свердловской области. Фото: мэр Екатеринбурга Алексей Орлов
Строительство жилого комплекса началось 31 июня. Глава Екатеринбурга назвал это событие праздничным. Этот проект относится к комплексному развитию нежилой территории в Свердловской области.
Напомним, что ко Дню города в Екатеринбурге отремонтируют Дом-коммуну, сгоревший в 2019 году. Памятник архитектуры расположен на Вайнера, 9а. Работы обойдутся мэрии в 2,3 миллиона рублей.
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