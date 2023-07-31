На спортивном фестивале в Екатеринбурге выступят Niletto и Клава Кока

Вход на фестиваль будет свободным
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На спортивном фестивале RCC FEST в Екатеринбурге выступят Niletto и Клава Кока. Мероприятие пройдет с 17 по 19 августа. Выступление хедлайнеров ожидается в финале праздника. Информация об этом опубликована на сайте, посвященном 300-летию города.
- На Аллее спорта возле КРК «Уралец» будет проходить большой RCC FEST под открытым небом. Фотозоны, специальный фуд-корт, активности для детей и взрослых, - сообщается на сайте.
17 августа в рамках фестиваля на площадке пройдет турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions, 8 августа - турнир RCC Fair Fight по правилам кикбоксинга, 19 августа на площадке скейт-парка пройдет международный баттл между сильнейшими райдерами, а также чемпионат России по BMX.
Вечером помимо выступления хедлайнеров гостей ждет шоу-программа с участием битбоксеров, рэперов, джамперов, паркурщиков и танцоров.
Вход на фестиваль будет свободным.
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