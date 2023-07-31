В Екатеринбурге осудят 19-летнего водителя, из-за которого пострадали два пассажира

Водитель признал свою вину в содеянном Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстанет 19-летний водитель, по вине которого пострадали двое пассажиров. Автомобилист был пьяным на момент аварии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

ДТП произошло ночью 13 июня 2022 года на улице Технической. Водитель на Lada Priora ехал на скорости 80 километров в час, превысив ее. На момент аварии в салоне авто находилось четыре человека.

- Молодой человек не справился с управлением своего автомобиля, допустил его занос и выезд за пределы проезжей части вправо, в связи с чем совершил наезд на столб-опору освещения, - рассказали в ведомстве.

Пострадали два пассажира: молодые люди 19 и 20 лет. Они получили травмы головы, туловища и конечностей. Водитель признал свою вину в содеянном. Уголовное дело передано в суд.

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