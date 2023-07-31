Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципалитетах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стало меньше пострадавших от клещей. По данным на 31 июля, на территории региона членистоногие покусали 21 855 свердловчан, 4014 из которых дети.

- Это в 2,1 раза ниже аналогичного периода 2022 года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципальных образованиях. В Екатеринбурге зарегистрировано 6 258 человек, пострадавших от присасывания клещей (28,6% от всех пострадавших), в том числе 709 детей.

В больницы региона с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 140 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 415 человек.

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