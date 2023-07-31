На Среднем Урале дополнительно отремонтируют еще 7 дорог

Работы обойдутся в 1,5 миллиарда рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области отремонтируют еще семь дорог. За счет казначейского кредита работы проведут дополнительно на 50 километрах дороги. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
Изначально ремонт на выбранных участках должны были провести в 2024-2025 годах. Но благодаря опережающему финансированию сделать это получится раньше.
- Специальный казначейский кредит позволяет ускорить обновление дорожной сети региона. Расширяется перечень ремонтируемых дорог. Это серьезно усилит реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области, - пояснил начальник Управления автодорог Свердловской области Вячеслав Данилов.
Работы обойдутся в 1,5 миллиарда рублей. Большинство из них проведут на севере региона и промышленных районах. На трассе Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов отремонтируют участок с 273 по 276 километр. Ремонт будут вести также с 12 по 30 километр дороги Верхняя Пышма – Невьянск. Участок дороги Серов — Североуральск — Ивдель отремонтируют с 51 по 58 и с 63 по 73 километр. С нулевого по первый и с 12 по 14 километр работы проведут на трассе Верхняя Тура — Качканар.
Помимо этого, начнется ремонт дороги село Краснослободское — село Липчинское. Там обновят больше восьми километров дороги. Будет отремонтировано два участка дороги Арамиль — Фомино общей длиной почти 11 километров.
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