На Среднем Урале дополнительно отремонтируют еще 7 дорог

Работы обойдутся в 1,5 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отремонтируют еще семь дорог. За счет казначейского кредита работы проведут дополнительно на 50 километрах дороги. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Изначально ремонт на выбранных участках должны были провести в 2024-2025 годах. Но благодаря опережающему финансированию сделать это получится раньше.

- Специальный казначейский кредит позволяет ускорить обновление дорожной сети региона. Расширяется перечень ремонтируемых дорог. Это серьезно усилит реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области, - пояснил начальник Управления автодорог Свердловской области Вячеслав Данилов.

Работы обойдутся в 1,5 миллиарда рублей. Большинство из них проведут на севере региона и промышленных районах. На трассе Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов отремонтируют участок с 273 по 276 километр. Ремонт будут вести также с 12 по 30 километр дороги Верхняя Пышма – Невьянск. Участок дороги Серов — Североуральск — Ивдель отремонтируют с 51 по 58 и с 63 по 73 километр. С нулевого по первый и с 12 по 14 километр работы проведут на трассе Верхняя Тура — Качканар.

Помимо этого, начнется ремонт дороги село Краснослободское — село Липчинское. Там обновят больше восьми километров дороги. Будет отремонтировано два участка дороги Арамиль — Фомино общей длиной почти 11 километров.

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