Южанам, избившим маму и дочку на Сортировке, снизили сумму выплат морального ущерба

Сумму выплат снизили до 110 тысяч рублей одному из фигурантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оставил в силе приговор двум южанам, которые избили маму с дочкой на Сортировке. Однако мигрантам немного изменили наказание. Они заплатят меньше за причиненный моральный ущерб.

Инцидент произошел в феврале 2022 года. Тогда два южанина ехали вместе с девушкой в автобусе. Молодые люди стали оскорблять и бить пассажирку. Испугавшись, девушка попросила маму встретить ее с остановки. Однако это не помогло. Мигранты напали и на женщину, сломав ей ногу. Девушка же получила сотрясение мозга.

Молодых людей задержали. Следствие установило, что южане причастны и к другим преступлениям. В мае 2021 года мигранты отобрали тысячу рублей у знакомого, применив силу. А в сентябре 2021 года они же напали на таксиста.

В апреле 2023 года молодых людей признали виновными. Суд назначил одному наказание в виде 3,5 лет колонии и выплаты в 950 тысяч рублей, другому – три года колонии и выплаты в 350 тысяч рублей.

- Приговор был обжалован всеми сторонами – прокурор и потерпевшие настаивали на ужесточении наказания, защита осужденных – на его смягчении, - рассказали в Областном суде.

Судебная коллегия внесла изменения в части обстоятельств, подлежащих учету при назначении наказания мигрантам. А также приговор в части гражданского иска одного из потерпевших. Сумму выплат снизили до 110 тысяч рублей. Остальные части приговора остались без изменения.

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