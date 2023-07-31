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НовостиОбщество31 июля 2023 9:44

На Свердловскую область надвигаются грозы с дождем и сильный ветер

Непогода ожидается 1 августа
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В МЧС просят граждан быть бдительными в непогоду и соблюдать меры безопасного поведения

В МЧС просят граждан быть бдительными в непогоду и соблюдать меры безопасного поведения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигаются грозы с дождем и сильный ветер. Непогода, по прогнозам синоптиков, ожидается 1 августа. Порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду. В МЧС просят граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения.

- В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели напоминают, что в период непогоды лучше отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. На улице желательно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий.

Дома при грозе рекомендуется закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия и по возможности выключить электробытовые приборы.

Водителям советуют не пытаться преодолеть подтопленные участки и переждать ливень.

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