В Югре от лесного пожара спасли поселок

В Югре действуют семь лесных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе пожарные спасли от лесного пожара поселок Каркатеевы под Сургутом. Огонь удалось остановить в 2,5 километрах от населенного пункта. По официальным данным причиной крупного возгорания стал человеческий фактор. Об этом сообщает портал ugra-tv.ru.

В настоящее время в Югре действуют семь лесных пожаров на общей площади в 194 гектаров. Леса горят из-за частых гроз. На тушении огня в лесах отправлены 85 специалистов.

За прошлые сутки ликвидированы семь пожаров. 31 июля огонь тушат два вертолета. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.