Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 июля 2023 9:35

В Югре от лесного пожара спасли поселок

Огонь от лесного пожара в Югре остановили в 2,5 километрах от поселка
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Югре действуют семь лесных пожаров

В Югре действуют семь лесных пожаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе пожарные спасли от лесного пожара поселок Каркатеевы под Сургутом. Огонь удалось остановить в 2,5 километрах от населенного пункта. По официальным данным причиной крупного возгорания стал человеческий фактор. Об этом сообщает портал ugra-tv.ru.

В настоящее время в Югре действуют семь лесных пожаров на общей площади в 194 гектаров. Леса горят из-за частых гроз. На тушении огня в лесах отправлены 85 специалистов.

За прошлые сутки ликвидированы семь пожаров. 31 июля огонь тушат два вертолета. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.