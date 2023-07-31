Часть жителей Нижнего Тагила получили приоритетное право на прием в МФЦ

Принимать по вопросам регистрации недвижимости будут один день в месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В филиалах многофункциональных центров Нижнего Тагила ввели приоритетный прием горожан по вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимость по программе «Единое окно».

По данным портала Тагил.Лайф, прием граждан по этому вопросу в приоритетном порядке будет производиться один день каждый месяц - 17 августа, 21 сентября, 19 октября, 16 ноября и 21 декабря 2023 года.

Такая схема сокращает время ожидания, что очень важно для тагильчан, нуждающихся в оперативном решении вопроса при покупке или продаже недвижимости.