Свердловчане сдали в банки четыре тонны мелочи на 3,3 миллиона рублей

Больше миллиона монет принесли жители Свердловской области
Фото: Александр РОГОЗА
Свердловчане принесли в банки четыре тонны мелочи. Общая сумма сданных денег достигла 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
Ранее банк объявил о старте акции по приему монет. Жители Среднего Урала решили поучаствовать и принесли свою мелочь в банки и кредитные организации.
- Граждане достали из копилок более миллиона монет на сумму 3,3 миллиона рублей. Общий вес сданной мелочи превысил четыре тонны, - рассказали в Банке России.
В начале июня в Свердловской области 15 банков стали принимать мелочь без комиссии. Тогда в регионе запустили акцию по приему монет. Она проходила в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. За часть сдаваемой мелочи в некоторых кредитных организациях можно получить памятные монеты.
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