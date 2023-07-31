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НовостиНедвижимость31 июля 2023 9:07

В Каменске-Уральском обновляют контейнерные площадки

В одном из районов обновили уже десять объектов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Жители Каменска-Уральского почувствуют ход мусорной реформы

Жители Каменска-Уральского почувствуют ход мусорной реформы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском полным ходом идет обновление контейнерных площадок. Во дворах многоквартирных домов Красногорского района обновили десять объектов. Об этом пишет портал KU66.RU.

Рабочие выравнивают плиты, на которых устанавливают контейнеры, чтобы было удобнее складировать мусор.

Отметим, что с начала 2019 года в Свердловской области идет мусорная реформа. Крупные мусоросортировочные объекты готовят к сдаче в Нижнем Тагиле и Красноуфимске. В населенных пунктах региона появились тысячи новых контейнеров.