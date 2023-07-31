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НовостиНедвижимость31 июля 2023 8:51

В Свердловской области придумали способ менять лифты быстрее

Власти утвердили еще одну меру поддержки
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Теперь процесс замены лифтов ускорится

Теперь процесс замены лифтов ускорится

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Свердловской области разработали дополнительные инструменты, которые позволят ускорить процесс замены старых лифтов в жилых домах.

Один из таких инструментов – рассрочка, которую могут использовать собственники, которые копят счета на капитальный ремонт на специальных счетах. Об этом информирует телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, собственники квартир в многоэтажных домах могут получить компенсацию до 80% денег, потраченных на замену лифта.

При этом, у собственников не всегда есть возможность внести всю сумму сразу. Поэтому теперь можно использовать рассрочку на срок от трех лет. Это поможет привлечь субсидию до 30% от суммы, нужной для замены лифта.