В Свердловской области придумали способ менять лифты быстрее

Теперь процесс замены лифтов ускорится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Свердловской области разработали дополнительные инструменты, которые позволят ускорить процесс замены старых лифтов в жилых домах.

Один из таких инструментов – рассрочка, которую могут использовать собственники, которые копят счета на капитальный ремонт на специальных счетах. Об этом информирует телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, собственники квартир в многоэтажных домах могут получить компенсацию до 80% денег, потраченных на замену лифта.

При этом, у собственников не всегда есть возможность внести всю сумму сразу. Поэтому теперь можно использовать рассрочку на срок от трех лет. Это поможет привлечь субсидию до 30% от суммы, нужной для замены лифта.