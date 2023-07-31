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НовостиНа здоровье31 июля 2023 8:40

Лор Владимир Зайцев назвал симптомы аденоидов

Одним из главных признаков является храп
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Врач подсказал, как диагностировать аденоиды

Врач подсказал, как диагностировать аденоиды

Фото: Артем КИЛЬКИН

Отоларинголог Владимир Зайцев назвал основные симптомы аденоидов. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

В список попали затрудненное дыхание из-за стекания слизи по задней стенке глотки, сильный храп у детей и подростков как у взрослого человека. При этом, сам нос остается чистым. Слизь провоцирует кашель. Из-за этого нос плохо дышит, и люди автоматически открывают рот.

Также, по словам Владимира Зайцева, симптомами аденоидов являются: бледный вид, синяки под глазами, нижняя челюсть у человека немного выдвинута вперед, умственные способности снижены, но проявляется гиперактивность.