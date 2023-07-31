После уборки собранный мусор вывезут
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбуржцы приберутся в Шарташском лесопарке. Они уберут мусор и покрышки. Экологический праздник, посвященный 300-летию года, пройдет 5 августа.
-Наша цель - собрать более 100 волонтеров, ведь предстоит убрать две достаточно большие территории. Мусора хватит на всех! Мешки и перчатки, репелленты выдадим. Настраивайтесь на 2,5 часа активной работы, - рассказали в общественной организации «Мирные жители».
После уборки собранный мусор вывезут, а горожане смогут отдохнуть на мысе «Экстрим». Их ждет мультикультурный концерт, общение и отдых.
Часть участников, из тех, кто зарегистрируется на уборку на сайте общественной организации «Мирные жители» и останется до конца мероприятия, получат подарки.
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