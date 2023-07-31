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НовостиОбщество31 июля 2023 8:33

Екатеринбуржцы приберутся в Шарташском лесопарке

Они уберут мусор и покрышки
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
После уборки собранный мусор вывезут

После уборки собранный мусор вывезут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы приберутся в Шарташском лесопарке. Они уберут мусор и покрышки. Экологический праздник, посвященный 300-летию года, пройдет 5 августа.

-Наша цель - собрать более 100 волонтеров, ведь предстоит убрать две достаточно большие территории. Мусора хватит на всех! Мешки и перчатки, репелленты выдадим. Настраивайтесь на 2,5 часа активной работы, - рассказали в общественной организации «Мирные жители».

После уборки собранный мусор вывезут, а горожане смогут отдохнуть на мысе «Экстрим». Их ждет мультикультурный концерт, общение и отдых.

Часть участников, из тех, кто зарегистрируется на уборку на сайте общественной организации «Мирные жители» и останется до конца мероприятия, получат подарки.

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