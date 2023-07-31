После уборки собранный мусор вывезут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы приберутся в Шарташском лесопарке. Они уберут мусор и покрышки. Экологический праздник, посвященный 300-летию года, пройдет 5 августа.

-Наша цель - собрать более 100 волонтеров, ведь предстоит убрать две достаточно большие территории. Мусора хватит на всех! Мешки и перчатки, репелленты выдадим. Настраивайтесь на 2,5 часа активной работы, - рассказали в общественной организации «Мирные жители».

После уборки собранный мусор вывезут, а горожане смогут отдохнуть на мысе «Экстрим». Их ждет мультикультурный концерт, общение и отдых.

Часть участников, из тех, кто зарегистрируется на уборку на сайте общественной организации «Мирные жители» и останется до конца мероприятия, получат подарки.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru