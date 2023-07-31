В ДТП никто не пострадал. Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

На ЕКАД столкнулись два грузовика и легковушка. Все машины получили механические повреждения. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции города.

Массовое ДТП произошло днем 31 июля со стороны Березовского в сторону ТЭЦ. К счастью, при столкновении никто не пострадал. Однако из-за аварии на участке дороги скопилась большая пробка.

- На место вызван кран, чтоб убрать машины с проезжей части. Работает экипаж. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными за рулем, не отвлекаться от управления автомобилем и соблюдать правила дорожного движения, - рассказали в ГИБДД.

Ранее в Первоуральске в лобовом столкновении погибли два человека и еще девять пострадали. По факту аварии проводится проверка. Ситуацией также занимаются сотрудники прокуратуры Свердловской области и Следственный комитет региона.

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