Свердловские власти не намерены повышать тариф на капремонт

Деньги со спецсчетов позволят увеличить объемы и сроки капремонта домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Свердловской области не намерено в ближайшее время увеличить тариф на капитальный ремонт, а фонд могут увеличить за счет ликвидации спецсчетов. Об этом пишет издание «ФедералПресс» со ссылкой на регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

- Нынешней ставки достаточно для проведения запланированного объема работ, - подчеркнул Николая Смирнов.

Дело в том, что часть средств на спецсчетах лежат мертвым грузом. Если федеральные власти изменят законодательство, то это позволит использовать часть этих денег. Сейчас спецсчета используют жители 22% многоквартирных домов.

По словам генерального директора Фонда капремонта Свердловской области Станислава Суханова, после последнего на сегодняшний день повышения ставки число неплательщиков существенно не выросло.