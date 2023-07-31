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НовостиНедвижимость31 июля 2023 8:19

Свердловские власти не намерены повышать тариф на капремонт

Денежный фонд намерены увеличить после ликвидации спецсчетов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Деньги со спецсчетов позволят увеличить объемы и сроки капремонта домов

Деньги со спецсчетов позволят увеличить объемы и сроки капремонта домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Свердловской области не намерено в ближайшее время увеличить тариф на капитальный ремонт, а фонд могут увеличить за счет ликвидации спецсчетов. Об этом пишет издание «ФедералПресс» со ссылкой на регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

- Нынешней ставки достаточно для проведения запланированного объема работ, - подчеркнул Николая Смирнов.

Дело в том, что часть средств на спецсчетах лежат мертвым грузом. Если федеральные власти изменят законодательство, то это позволит использовать часть этих денег. Сейчас спецсчета используют жители 22% многоквартирных домов.

По словам генерального директора Фонда капремонта Свердловской области Станислава Суханова, после последнего на сегодняшний день повышения ставки число неплательщиков существенно не выросло.