В Полиции обратились к пропавшей на Урале директрисе школы искусств

51-летняя Елена Чернова перестала выходить на связь с родными 27 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полиции обратились к таинственно пропавшей в Свердловской области 51-летней директрисе школы искусств. 27 июля Елена Чернова ушла из дома, где жила с мужем и тремя детьми, и перестала выходить на связь с родными.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

- С большой долей вероятности можно предположить, что женщина угодила в сети пробандеровски настроенных мошенников. Они могли взять ее в оборот, а теперь «ведут», пока не выманят с нее все личные и кредитные сбережения. Если женщина прочитает этот материал, прошу ее незамедлительно прервать все диалоги с пока неизвестными аферистами, кем бы они не представлялись, и скорее вернуться домой, где ее очень ждут. Сотрудники полиции отрабатывают и другие возможные версии пропажи, - отметил полковник Горелых.

Женщина никогда ранее не пропадала. Фото: предоставил сын Елены Черновой

Сын пропавшей свердловчанки Данил рассказал «КП-Екатеринбург», что женщина не ссорилась ни с кем из родных и не пропадала ранее. По словам Валерия Горелых, что сначала женщина уехала на электричке в направлении Екатеринбурга.

- Очень прошу граждан не общаться с подозрительными личностями, звонящими по телефону в качестве «доброжелателей» под самыми разными поводами. Совет один - положите трубку и предупредите о возможной опасности своих родных, близких и друзей, - добавил Валерий Горелых.

Если вам что-либо известно о местонахождении Елены, просьба обратиться в полицию по номеру 102.

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