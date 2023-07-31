В начале августа в Свердловской области пройдут дожди и грозы

Кратковременные дожди будут идти первую неделю августа Фото: Николай ХИЖНЯК

В начале августа в Свердловской области ожидаются дожди и грозы. Однако они будут кратковременными. Такими данными поделились в Уральском Гидрометцентре.

- Кратковременные осадки, местами грозы вероятны не только в ближайшие дни, но и в предстоящие выходные 5-6 августа в Пермском крае, Свердловской (преимущественно в ее юго-западной части), в горной зоне Челябинской области, - рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Небольшие осадки ожидаются в крайне северной части региона. Ветер будет вирироваться от слабого до умеренного, только во время гроз он может достигать 17 метров в час. Первую неделю августа температура ночью может упасть до +13 градусов, а днем воздух может прогреться до 28 градусов.

Ранее, 30 июля, в Екатеринбурге был побит температурный рекорд, который был установлен еще в 2010 году.

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