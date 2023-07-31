Треть жителей Ямала хотят стать бизнесменами

Молодежь часто задумывается об открытии своего дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Треть жителей Ямало-Ненецкого автономного округа хотят заняться бизнесом. Чаще всего об этом задумываются юристы, маркетологи и специалисты по закупкам. Реже других – секретари, продавцы и бухгалтера. Об этом со ссылкой на исследование SuperJob пишет издание «Ямал 1».

- 29% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа рассматривают возможность открытия своего бизнеса, 56% ямальцев не готовы стать предпринимателями, - отмечено в исследовании.

Чаще всего свое дело планируют открыть жители округа младше 24 лет. С увеличением возраста такое желание снижается. Так, только 21% жителей ЯНАО старше 45 лет рассматривают возможность открытия своего дела.