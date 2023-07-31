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НовостиОбщество31 июля 2023 8:03

Треть жителей Ямала хотят стать бизнесменами

Чаще всего свое дело хотят открыть молодые жители региона младше 24 лет
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Молодежь часто задумывается об открытии своего дела

Молодежь часто задумывается об открытии своего дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Треть жителей Ямало-Ненецкого автономного округа хотят заняться бизнесом. Чаще всего об этом задумываются юристы, маркетологи и специалисты по закупкам. Реже других – секретари, продавцы и бухгалтера. Об этом со ссылкой на исследование SuperJob пишет издание «Ямал 1».

- 29% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа рассматривают возможность открытия своего бизнеса, 56% ямальцев не готовы стать предпринимателями, - отмечено в исследовании.

Чаще всего свое дело планируют открыть жители округа младше 24 лет. С увеличением возраста такое желание снижается. Так, только 21% жителей ЯНАО старше 45 лет рассматривают возможность открытия своего дела.