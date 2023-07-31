В Свердловской области морские пехотинцы в честь Дня ВМФ организовали марш-бросок

Фото: Елена Некрасова

В Свердловской области морские пехотинцы в День военно-морского флота 30 июля организовали марш-бросок с оружием, имитацией боевых действий и преодолением морской преграды, которую провели под Первоуральском вблизи границы Европы и Азии.

По данным ИА «Уральский меридиан», в мероприятии приняли участие больше сотни ветеранов ВМФ, ветераны боевых действий и члены их семей.

Участники марш-броска преодолели десять километров, имитировали выполнение боевой задачи в виде отражения атаки диверсантов при обнаружении дронов противника. После этого бойцы захватили выгодную позицию, переправились через водную преграду и отработали приемы рукопашного боя с оружием.