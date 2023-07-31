Трассу Екатеринбург-Курган перекроют из-за ремонта

На участке трассы будет введено реверсивное движение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трассу Екатеринбург-Курган перекроют. На железнодорожном переезде на 55-м километре дороги ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

На участке трассы будет введено реверсивное движение. Оно начнет действовать с 6 утра 5 августа до 5 утра 10 августа.

- Проезд будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при составлении маршрута, - рассказали в «Уралуправтодоре».

Ранее в Свердловской области в четырех городах перекрыли дороги. Ограничения были введены Краснотурьинске, Нижней Туре, Серове и Верхней Пышме. Причины для ввода запретов были разными.

- Просим автомобилистов с пониманием отнестись к введенным ограничениям и планировать маршруты объезда заранее, - отметили в ГИБДД.

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