В Свердловской области лифты заменят в рассрочку

В 2023 году на замену лифтов в области выделено больше 400 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области планируют заменить лифты в рассрочку. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Платежи можно будет разделить на три года и больше. Меры направлены на собственников, которые накапливают средства на капремонт на специальных счетах.

- Замена лифтов – одно из наиболее дорогостоящих мероприятий по капитальному ремонту. У собственников не всегда есть возможность внести необходимую сумму сразу. В связи с этим разработан механизм замены лифтов с применением рассрочки платежа не менее трех лет, - пояснил первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов.

Собственники имеют право на компенсацию до 80% денег, которые потратят на установку лифта. В 2023 году на замену лифтов в области выделено больше 400 миллионов рублей. Всего планируется сменить почти 300 лифтов в многоквартирных домах.

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