Все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, а троллейбусы - с 25 по 39
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты трамваев и троллейбусов. Их приведут к сквозной нумерации. Все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, а троллейбусы - с 25 по 39.
- Ожидается, что это позволит жителям и гостям уральской столицы легче ориентироваться в маршрутах курсирующих по городу машин, - рассказали в администрации Екатеринбурга.
Кроме того, в мэрии заявляют, что нововведения необходимы для увеличения плотности движения на магистральных маршрутах - через весь город к новым районам мегаполиса.
Ранее о том, каких еще изменений в общественном транспорте стоит ждать, в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) мы поговорили с председателем комитета по транспорту, организации движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорем Ощепковым. Здесь приводим избранные фрагменты из разговора.
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