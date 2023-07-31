Все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, а троллейбусы - с 25 по 39 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты трамваев и троллейбусов. Их приведут к сквозной нумерации. Все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, а троллейбусы - с 25 по 39.

- Ожидается, что это позволит жителям и гостям уральской столицы легче ориентироваться в маршрутах курсирующих по городу машин, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Кроме того, в мэрии заявляют, что нововведения необходимы для увеличения плотности движения на магистральных маршрутах - через весь город к новым районам мегаполиса.

Ранее о том, каких еще изменений в общественном транспорте стоит ждать, в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) мы поговорили с председателем комитета по транспорту, организации движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорем Ощепковым. Здесь приводим избранные фрагменты из разговора.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru