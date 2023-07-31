Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 6:29

Екатеринбургским медикам скорой помощи выдадут тревожные кнопки

Сотрудников скорой помощи в Екатеринбурге защитят от буйных пациентов
Дарья ЧИПУРИНА
На данный момент за безопасность врачей отвечают полицейские

На данный момент за безопасность врачей отвечают полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургским медикам скорой помощи выдадут тревожные кнопки. Они напрямую будут вызывать сотрудников Росгвардии. Кнопки установят в 2024 году. Об этом сообщил главный специалист по скорой помощи в Свердловской области Игорь Пушкарев порталу Е1.

- Мы серьезно работаем над безопасностью врачей, сейчас заключаем договор с Росгвардией, скорее всего, в следующем году получится снабдить все бригады тревожными кнопками, - пояснил Игорь Пушкарев.

На данный момент за безопасность врачей отвечают полицейские. В случае опасности медики обращаются в оперативный отдел скорой. Они же связываются с МВД, те отправляют свободный наряд на место ЧП.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru