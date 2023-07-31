На данный момент за безопасность врачей отвечают полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургским медикам скорой помощи выдадут тревожные кнопки. Они напрямую будут вызывать сотрудников Росгвардии. Кнопки установят в 2024 году. Об этом сообщил главный специалист по скорой помощи в Свердловской области Игорь Пушкарев порталу Е1.

- Мы серьезно работаем над безопасностью врачей, сейчас заключаем договор с Росгвардией, скорее всего, в следующем году получится снабдить все бригады тревожными кнопками, - пояснил Игорь Пушкарев.

На данный момент за безопасность врачей отвечают полицейские. В случае опасности медики обращаются в оперативный отдел скорой. Они же связываются с МВД, те отправляют свободный наряд на место ЧП.

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