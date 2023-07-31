На данный момент за безопасность врачей отвечают полицейские
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбургским медикам скорой помощи выдадут тревожные кнопки. Они напрямую будут вызывать сотрудников Росгвардии. Кнопки установят в 2024 году. Об этом сообщил главный специалист по скорой помощи в Свердловской области Игорь Пушкарев порталу Е1.
- Мы серьезно работаем над безопасностью врачей, сейчас заключаем договор с Росгвардией, скорее всего, в следующем году получится снабдить все бригады тревожными кнопками, - пояснил Игорь Пушкарев.
На данный момент за безопасность врачей отвечают полицейские. В случае опасности медики обращаются в оперативный отдел скорой. Они же связываются с МВД, те отправляют свободный наряд на место ЧП.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru