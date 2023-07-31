В Екатеринбурге зафиксировали новый температурный рекорд

Днем 31 июля в городе может распогодиться до +30 градусов Фото: Оксана ЗУЙКО

В Екатеринбурге побит новый температурный рекорд, установленный в 2010 году. 30 июля в столице Среднего Урала воздух прогрелся до 28 градусов. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ночью 30 июля было зафиксировано +17,9 градуса. Уже днем 31 июля в городе может распогодиться до +30 градусов. На востоке области могут пройти дожди, однако гроз не ожидается. На юго-западе региона могут пройти кратковременные осадки.

- Над Уралом установится малоподвижная область пониженного атмосферного давления (барическая ложбина), пересекающая Свердловскую область в ее юго-западной части. Вплоть до выходных западнее линии, проходящей примерно через Верхотурье-Камышлов, ожидается ежедневная грозовая активность, сопровождаемая ливневыми осадками, - рассказал Алексей Пулин.

1 августа температура воздуха достигнет +24 градусов, во второй половине недели воздух может прогреваться до +26… 27 градусов.

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