В Екатеринбурге столкнулись два электросамокатчика

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге утром 31 июля столкнулись два электросамокатчика. ДТП произошло возле дома на Космонавтов, 80.

- Мужику пробило голову. Весь в крови, - рассказали очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД, самокаты двигались по тротуару навстречу друг другу. Ими управляли молодой человек и девушка. После столкновения их доставили в ГКБ №23. Молодой человек без сознания, у девушки перелом носа.

Напомним, в Екатеринбурге число ДТП с участием самокатов в 2023 году возросло более чем в два раза. Всего в уральской столице в этом году было зарегистрировано 76 ДТП с участием самокатов и моноколес.

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