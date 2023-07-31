Полиция Екатеринбурга ищет мужчину, укравшего из кассы магазина 25 тысяч рублей

Инцидент произошел в салоне сотовой связи на проспекте Космонавтов, 108. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга ищет мужчину, который вынес из кассы магазина 25 тысяч рублей. Инцидент произошел в салоне сотовой связи на проспекте Космонавтов, 108. Об этом сообщили в УМВД города.

Мужчина вынес деньги вечером 12 марта 2022 года. Пока сотрудники салона связи отвлеклись, он воспользовался ситуацией.

- Правоохранители обращаются к самому мужчине с предложением самостоятельно явиться в отдел полиции № 14 по улице Баумана, 11, дать пояснения и возместить ущерб, - попросили в полиции.

Если же вы знаете мужчину на видео, сообщите об этом в дежурную часть отдела полиции по номерам: +7 (919) 373-84-45 или +7 (343) 356-42-14. Сообщившим информацию гарантируется конфиденциальность.

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