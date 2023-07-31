Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге двое малышей голышом катались по проезжей части на самокате. Их заметили судебные приставы.

- Мальчишки были замечены судебными приставами Верх-Исетского районного отделения Екатеринбурга в опасной близости от проезжающих мимо машин, кроме того, дети были без сопровождения взрослых и без одежды и обуви, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Приставы отвели мальчиков домой. Одному из них примерно полтора года, второму - три. Живут они недалеко от места прогулки. Их мама оказалась дома, но, по словам приставов, она никак не отреагировала на то, что ее дети гуляли одни.

Судебные приставы вызвали на место сотрудников социальной защиты и инспекторов по делам несовершеннолетних.

- Сотрудники отдела полиции №11 опросили мать данных малолетних. Женщина 1981 года рождения пояснила, что плохо себя чувствовала и не могла проконтролировать досуг своих детей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском УМВД.

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении гражданки к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.

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