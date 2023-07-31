Фото: группа во «ВКонтакте» «Уральский ЯжеГРИБНИК»

Жительница Екатеринбурга нашла гигантские грибы-зонтики. Женщина поделилась фото находки в группе во «ВКонтакте» «Уральский ЯжеГРИБНИК».

- В первый раз вижу такое количество и такие большие. В этом году их невероятно много, - рассказала Людмила Бузгалова. - Фото просто не передает величину, когда увидела, аж глаза стали как эти зонтики.

Напомним, ранее в Екатеринбурге садоводы нашли дурнопахнущие грибы. Они выросли прямо на их участке.

Также ранее миколог профессор Уральского федерального университета Виктор Мухин рассказал «КП-Екатеринбург» о том, что нужно делать, чтобы не отравиться грибами, а также как правильно их приготовить. По словам ученого, чтобы сохранить здоровье, достаточно соблюдать несколько простых правил.

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