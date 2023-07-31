В Нижнем Тагиле пропал 34-летний мужчина

Фото: «ЛизаАлерт»
В Нижнем Тагиле пропал 34-летний Николай Зубарев. О его местонахождении ничего неизвестно почти неделю. Поисками мужчины занимаются полицейские и волонтеры.
- С 25 июля 2023 года его местонахождение неизвестно, - сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Рост пропавшего мужчины 185 сантиметров. У него нормальное телосложение, карие глаза, светло-русые волосы.
Во что был одет Николай в день пропажи неизвестно.
Если вы знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: «ЛизаАлерт»
Напомним, в поселке Кузино Первоуральского городского округа пропал 57-летний Валерий Копосов. О его местонахождении ничего не известно с 1 февраля 2022 года. Его также разыскивают волонтеры.
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