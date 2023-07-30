В Свердловской области на 380-летие Ирбитской ярмарки ждут 50 тысяч гостей

В этом году у Ирбитской ярмарки юбилей - ей исполнится уже 380 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

C 11 по 13 августа в Ирбите пройдет знаменитая Ирбитская ярмарка, которой больше 300 лет. В связи с этим в городе ждут большого количества гостей.

- Ирбит готовится принять свыше 50 тысяч гостей в дни знаменитой Ирбитской ярмарки, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. - В город съедутся мастера и торговцы из Московской, Нижегородской, Ростовской, Челябинской, Тюменской областей и других регионов страны.

В этом году у ярмарки юбилей - ей исполнится уже 380 лет. По этому случаю в городе выступят многие коллективы - Уральский русский народный хор, Уральский государственный академический филармонический оркестр, Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия».

- Под открытым небом дадут спектакли театры из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, - добавляют в департаменте информационной политики Свердловской области. - В течение всех трех дней по городу будут курсировать бесплатные экскурсионные автобусы, прямо с ярмарки можно будет отправить бесплатно почтовую открытку в любую точку России, а также прокатиться на мотометле.

Торговые ряды Ирбитской ярмарки займут всю Торговую площадь и соседние улицы. Купить здесь можно будет в том числе деревянную посуду, валенки, куклы ручной работы и украшения.