В Минздраве опровергли информацию о третьем погибшем в ДТП в Первоуральске

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Днем, 30 июля, в Первоуральске столкнулись «Хонда» и «Мазда». По предварительной информации, водитель первой машины уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Изначально в ГИБДД сообщали о двух погибших - взрослом и ребенке из «Хонды». Но ближе к вечеру в региональном Минздраве сообщили, что в больнице скончался еще один ребенок. К счастью, это была ошибочная информация. Позже в Минздраве опровергли сообщение о третьем погибшем.

- По уточненным данным из медорганизаций Первоуральска и Екатеринбурга, а также Территориального центра медицины катастроф (на 21.00) смерть второго ребенка не подтвердилась, - сообщают в пресс-службе Минздрава Свердловской области. - Двух детей госпитализированы в ЦГКБ №9, двое детей находятся на амбулаторном лечении.

Добавим, что изначально в ГИБДД сообщали, что травмы после аварии получили девять человек.