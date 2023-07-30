Туристы из Екатеринбурга в Феодосии протаранили ограду старинного моста XIX века

Автомобиль упал на железнодорожные пути. Фото: МЧС по РК

Жители Феодосии обсуждают автомобильное происшествие, случившееся на Межениновском мосту, построенном в 1892 году (в 2021 году его признали объектом культурного наследия, - Прим. Ред.)

В воскресенье, 30 июля, в шестом часу утра легковой автомобиль упал с него, пробив старинное ограждение.

- Автомобиль Porsche Cayenne, пробив ограждение, упал на железнодорожный путь, один пострадавший эвакуирован в карету скорой медицинской помощи, - сообщают в республиканском управлении МЧС.

Чтобы убрать автомобиль с железнодорожных путей пришлось задействовать «Урал» с лебедкой. По данным блогера Александра Талипова, в машине находились туристы из Екатеринбурга.