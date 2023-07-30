Появилось видео ДТП с двумя погибшими и девятью пострадавшими в Первоуральске

По предварительной информации, водитель «Хонды» уснул за рулем Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске в воскресенье, 30 июля, на 5-м километре подъездной дороги к городу столкнулись «Хонда» и «Мазда». В первой машине сидели шесть человек. Во второй пять. В «Хонде» при столкновении погибли взрослый и ребенок. Также травмы в ДТП получили еще девять человек, включая четырех детей.

- Водитель «Хонда Фит», двигаясь со стороны Екатеринбурга, уснул за рулем, вследствие чего потерял управление за автомобилем, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной «Мазда», - сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

Момент аварии попал на запись камеры видеонаблюдения. На ней видно, как примерно в 14.59 черная «Хонда» вдруг выезжает на встречную полосу и врезается лоб в лоб со светлой «Маздой». После этого машины остались стоять на месте ДТП. Всех пострадавших увезли в местную больницу.