Фотомодель прокомментировала свою скандальную фотосессию рядом с храмом в центре Екатеринбурга

Девушка заявила, что в кадр храм не попал Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 29 июля, жители Екатеринбурга обратили внимание на полуобнаженную девушку, которая устроила фотосессию в купальнике в центре города. Некоторые горожане выразили свое недовольство тем, что фотосессия проходила неподалеку от храма «Большой Златоуст». Сегодня, 30 июля, девушка заявила «КП-Екатеринбург», что фотосессия проводилась на фоне заведения общественного питания, а не храма.

- К храму отношения никакого не имею, умысла злого не было! Мы фоткались на фоне Burger King. Ни на один кадр храм не попал, - рассказала «КП-Екатеринбург» девушка, участвующая в фотосессии. - Причина в том что я люблю делать что-то необычное, я считаю это креативно и интересно, у меня нет комплексов, и мне искренне жаль людей которые льют свой негатив в комментариях, моя жизнь интересная, и насыщенная, я кайфую!

В Санкт-Петербурге в 2020 году была похожая ситуация. Только тогда фотомодель Ирина Волкова сделала несколько провокационных снимков не рядом, а прямо на фоне Исаакиевского собора. В итоге суд приговорил ее к 180 часам обязательных работ.