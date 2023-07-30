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НовостиПроисшествия30 июля 2023 9:25

Появилось видео, как в Артинском районе фургон врезается в «Ладу Гранту»

ГИБДД опубликовали видео, запечатлевшее столкновение «Лада Гранта» и «Ситроен Джампер» в Артинском районе
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В аварии пострадали три человека Фото: УГИБДД по Свердловской области

В аварии пострадали три человека Фото: УГИБДД по Свердловской области

В воскресенье, 30 июля, примерно в 06.00 в Артинском районе столкнулись легковой автомобиль «Лада Гранта» и фургон «Ситроен Джампер». В результате пострадала 51-летняя женщины, 15-летняя девочка и 12-летний мальчик. Они сидели в легковушке. Их госпитализировали в Артинскую центральную районную больницу.

- По предварительным данным, водитель автомашины «Лада Гранта» при движении со стороны поселка Арти в сторону села Большие Карзи при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении приближающемуся справа автомобилю «Ситроен Джампер», - сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

Позже днем появилась запись с видеорегистратора, установленного в «Ситроен Джампер». Он зафиксировал момент столкновения. На записи видно, что когда фургон подъезжает к перекрестку, с левой стороны появляется легковушка. Она не сбавляет скорость, в итоге фургон врезается ей в правый бок.