В Екатеринбурге прошел турнир по карате с призовым фондом в 1 миллион рублей

На арене Академии единоборств РМК во второй раз в истории российского карате прошел турнир RCC Kyokushin Fight Фото: Академия единоборств РМК

В субботу, 29 июля, в Екатеринбурге в Академии единоборств РМК прошел профессиональный турнир по карате RCC Kyokushin Fight. В нем участвовали сильнейшие спортсмены России, победители чемпионатов и кубков России, призеры чемпионатов Европы и мира. Бои проходили в весовых категориях до 60, 70, 80 и 90 кг.

- Одиннадцать человек из участников турнира в этому году отправятся на чемпионат мира в Токио, - говорит Президент Федерации каратэ Киокусинкай по Свердловской области Андрей Чирков. - Следующие полгода им запрещено выступать, но наш турнир согласован международной офисом Федерации IKO, поэтому для ребят это хорошая подготовка.

В Академии единоборств РМК отметили, что призовой фонд турнира RCC Kyokushin Fight составляет один миллион рублей, а путевки на него могут получить лишь 32 человека. Карате Киокусинкай считается одним из самых зрелищных и жестких видов единоборств. Турнир отличается тем, что ущерб, наносимый участникам, накапливается от поединка к поединку, поэтому во время турнира испытывается не просто техника и мастерство, но и характер.