Полиция Екатеринбурга задержала мужчину с бензопилой, избившего пенсионера

Проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах странного происшествия, случившегося на улице Щорса в пятницу 28 июля. Как сообщили читатели ura.ru, во дворе жилого дома 40-летний мужчина напал на 70-летнего отца своей бывшей жены, а когда экс-супруга брызнула ему в лицо из перцового баллончика, он принес из машины бензопилу и побежал за женщиной. До кровопролития, к счастью, не дошло. Мужчину с бензопилой задержали сотрудники полиции.

- Сообщение поступило в отдел полиции № 5 Ленинского района, - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми задержан и доставлен в территориальный ОВД 40-летний мужчина, ранее судимый.

Мужчину привлекли к ответственности по административной статье — за мелкое хулиганство (ч.1, ст.20.1 КоАП). Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

- Проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение, - добавили в полиции.