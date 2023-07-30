В первый день августа в Екатеринбурге и Свердловской области ожидаются жара и грозы

В ближайшие дни в Свердловской области возможны также и дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следующая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с жары. В понедельник, 31 июля, синоптики прогнозируют до +14...+16 градусов тепла ночью и до +28...+30 градусов ночью. Осадков не ожидается. Облачность будет переменная. В первый день августа, во вторник, возможен кратковременный дождь.

- Ожидается переменная облачность, - рассказали в ФГБУ «Уральское УГМС». - Температура воздуха ночью +15...+17. Днем +25...+27 градусов.

Если же говорить в целом по Свердловской области, то в понедельник в некоторых районах возможна жара — столбики термометров поднимутся до +31 днем. Также не исключаются дожди и грозы. Во вторник тоже по области возможны дожди и грозы. Но столбики термометров не должны подняться выше +28 градусов.