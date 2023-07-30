Филипп Киркоров выступил в Екатеринбурге на концерте к 80-летию Уральской авиации

В Екатеринбург Филипп Киркоров прилетел буквально на час Фото: из социальных сетей Филиппа Киркорова

В минувшую субботу, 29 июля, Екатеринбург посетил «народный артист Российской Федерации» Филипп Киркоров. Здесь он выступил на концерте, посвященном 80-летию Уральской авиации. О своей поездке он подробно рассказывал на своей странице в социальной сети.

- 29 июля мой десант во главе со мной вылетает в город-герой Екатеринбург, - рассказал Филипп Киркоров подписчикам. - Прекрасный солнечный денек в Екатеринбурге. У нас тут (в Москве) дождик, но там у нас все хорошо. Предвкушение встречи с любимым городом, любимым зрителем. Приеду на часок. А как ваша замечательная суббота проходит сегодня? Также круто и весело как у меня? Хорошего всем дня.

С Екатеринбургом певца связывает не только работа. Здесь на Ивановском кладбище похоронен его прадед, артист цирка Виктор Манион.