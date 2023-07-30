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НовостиПроисшествия30 июля 2023 4:58

Шесть машин МЧС прибыли на улицу Селькоровскую из-за пожара в неиспользуемом здании

Пламя распространилось на площадь в 50 квадратных метров
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В тушении огня участвовали 15 сотрудников МЧС Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В тушении огня участвовали 15 сотрудников МЧС Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В начале седьмого часа утра над улицей Селькоровской в Екатеринбурге стал подниматься черный дым. Как выяснилось, в одном из неэксплуатируемых зданий начался пожар.

- На площади в 50 квадратных метров горел мусор, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники, 15 человек личного состава.

Уже в 06.28 огонь был потушен. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 07.15. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.