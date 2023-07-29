В Каменске-Уральском горожане испугались мужчину с аэрозольным распылителем

Инцидент случился днем 28 июля на Кутузова, 40 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Каменске-Уральском горожане стали свидетелями ссоры между таксистом и пассажиром. Водитель авто применил в сторону оппонента аэрозольный распылитель. О произошедшем конфликте порталу KU66.RU рассказали очевидцы.

Инцидент случился днем 28 июля на Кутузова, 40. Изначально свидетели происшествия приняли распылитель за пистолет, поскольку услышали странный звук, а вид аэрозоля напомнил огнестрельное оружие.

- Мы слышали щелчок, когда он направил на него эту штуку прямо в лицо, - поделилась очевидица Анна.

Неравнодушные свердловчане обратились в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники МВД. В пресс-службе полиции Каменска-Уральского «КП-Екатеринбург» рассказали, что стрельбы на самом деле не было. Об этом заявил и 26-летний водитель такси, ставший участником конфликта.

- Аэрозольный распылитель был изъят. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры по установлению местонахождения потерпевшего и его дальнейшего опроса, - рассказали в полиции.

Очевидцы же отмечают, что пассажир такси вел себя неадекватно. Возможно, что именно он мог спровоцировать ссору.

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