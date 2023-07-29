На свердловской трассе самосвал снес опору с камерами

ДТП произошло ночью 28 июля. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области произошло ДТП с участием самосвала. На 16-ом километре трассы «Ачит – Мясогутово» грузовик влетел в железную опору с камерами. Авария произошла ночью 28 июля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

- В результате ДТП водителю своевременно оказана первая помощь. С переломом поясницы и сотрясением головы мужчина доставлен в больницу, - сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Металлическая конструкция повредилась при столкновении. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Металлическая конструкция повредилась при столкновении. Она упала на проезжую часть на машину, перегородив часть дороги.

Сейчас автоинспекторы устанавливают обстоятельства случившегося. Они проверили водителя на трезвость, выяснилось, что мужчина не был пьян. По факту аварии проходится проверка. Последствия ДТП уже ликвидировали, ограничений в движении на участке дороги нет.

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