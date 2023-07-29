Полуобнаженная екатеринбурженка устроила фотосессию напротив храма

Фотосессия прошла напротив храма
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В центре Екатеринбурга раскрепощенная полуобнаженная девушка устроила фотосессию. В одном купальнике модель позировала напротив храма «Большой Златоуст». Такой поступок вызвал негодование у жителей города.
- Так себя юные девушки вести не должны. По-моему, делать такое напротив святого места это абсолютно не этично. Такую фотосессию можно устроить на пляже, но никак не в центре города, - делится читатель «КП-Екатеринбург».
Однако сама девушка в своих социальных сетях лишь посмеивается над недовольными екатеринбуржцами.
«КП-Екатеринбург» попыталась связаться с девушкой, устроившей необычную фотосессию. На момент публикации ответ от нее не поступил
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