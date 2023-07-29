Заключенному из Екатеринбурга под видом газировки пытались передать алкоголь

В бутылках находилось спиртное. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Заключенному из Екатеринбурга под видом газировки пытались доставить алкоголь. В СИЗО-1 сотрудники задержали опасный «лимонад». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

- При досмотре продуктово-вещевой передачи от гражданки К., проживающей по адресу в Полевском, было обнаружено три бутылки из-под лимонада по 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, - рассказали в ведомстве.

Оказалось, что алкоголь предназначался для 44-летнего заключенного, который отбывает наказание за кражу. Алкогольный лимонад мужчина так и не получил.

Напомним, что в мае 2023 года в екатеринбургское СИЗО пытались доставить Wi-fi роутеры и телефоны. Их поместили в сумку с двойным дном. Однако передать запрещенные предметы заключенному так и не удалось. Все гаджеты изъяли сотрудники СИЗО.

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