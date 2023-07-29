В Шайдурихе после крупного пожара отремонтируют дороги и построят детскую площадку

Дорогу в населенном пункте построят в 2024 году. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Глава Свердловской области прибыл в село Шайдуриха, чтобы проверить, как идут восстановительные работы. Помимо этого, Евгений Куйвашев встретился с погорельцами населенного пункта. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Губернатор осмотрел как идет ремонт в селе, где огонь уничтожил 41 дом. Планируется, что новое жилье в Шайдурихе построят к концу 2023 года.

- На следующей неделе сюда приедут строители, будут исходя из кадастровых данных определять «посадку» домов. Строить будем по той же технологии, которую сейчас применяем в Таежном, – отметил Евгений Куйвашев.

Отмечается, что в 2024 году в населенном пункте начнут ремонт дороги. Также в Шайдурихе построят детскую площадку.

Напомним, что пожар в селе разгорелся в середине июля. Тогда огонь охватил две улицы, а 41 дома сгорели. Помимо этого, пожар унес жизнь одного человека. Тушить очаг помогали вертолеты и самолет. СК возбудил уголовное дело о халатности после пожара в уральском селе.

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