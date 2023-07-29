В Екатеринбурге пройдет ярмарка профессий для людей с ОВЗ

Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 31 июля
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Екатеринбурге пройдет ярмарка профессий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие проведут 31 июля. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Ярмарка начнется в 10 утра и закончится в 11 часов. Для проведения мероприятия выбрали Межрайонный отдел №1 Екатеринбургского центра занятости, который расположен на улице Шейнкмана, 22.
- Екатеринбуржцы с ОВЗ смогут найти на ярмарке работу, познакомиться с работодателем и задать интересующие вопросы, - пояснили в пресс-службу мэрии города.
Горожане смогут сразу пройти гарантированное собеседование на открытые вакансии. В дальнейшем они смогут официально устроится на работу. Для свердловчан с ОВЗ вакантны профессии кондуктора, специалиста банковского дела, грузчика и другие.
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