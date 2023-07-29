Умер заслуженный артист России Герман Варфоломеев, работавший в Екатеринбурге

Герману Варфоломееву было 60 лет. Фото: Екатеринбургский театра кукол
Скончался заслуженный артист России Герман Варфоломеев. Мужчина работал в екатеринбургском театре кукол с 1988 года. О прискорбной новости сообщили в Telegram-канале театра.
- В наш театр пришло горе. Приносим свои самые искренние соболезнования родным и близким. Дату, время и место прощания сообщим позже, - рассказали в кукольном театре Екатеринбурга.
Герману Варфоломееву было 60 лет. В 1988 году он окончил с отличием Свердловский театральный институт по специальности «актер театра кукол». Актер удостоился множества наград, среди них «Лучшая мужская роль» в 1989, 2004 и 2006 годах. Герман Варфоломеев участвовал в таких театральных работах как «Сказка феи», «Братья-лебеди», «Морозко» и многих других.
Редакция «КП-Екатеринбург» приносит свои соболезнования родным и близким Германа Варфоломеева.
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